Минкульт объявил конкурс на организацию фестиваля "Анимаевка"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси объявило конкурс на организацию и проведение XXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка". Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Заявки можно подать до 17 июля. Требования к участникам конкурса: опыт работы по организации и проведению кинематографических мероприятий; квалифицированный персонал. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям участник должен представить: документы, удостоверяющие право осуществлять соответствующий вид деятельности по оказанию услуг, информацию, подтверждающую наличие опыта работы и квалифицированного персонала.
Подробности проведения конкурса размещены на сайте ведомства.-0-
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