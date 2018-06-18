Минкульт объявил конкурс на организацию фестиваля "Анимаевка"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси объявило конкурс на организацию и проведение XXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка". Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Заявки можно подать до 17 июля. Требования к участникам конкурса: опыт работы по организации и проведению кинематографических мероприятий; квалифицированный персонал. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям участник должен представить: документы, удостоверяющие право осуществлять соответствующий вид деятельности по оказанию услуг, информацию, подтверждающую наличие опыта работы и квалифицированного персонала.

Подробности проведения конкурса размещены на сайте ведомства.-0-