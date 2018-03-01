Минкульт объявил конкурс на организацию церемонии чествования меценатов Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры объявило конкурс на организацию и проведение церемонии чествования меценатов культуры Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отраслевом ведомстве.

Участник конкурса и его штат должны обладать опытом не менее пяти лет в организации и проведении культурных мероприятий республиканского уровня.

В конкурсное предложение необходимо включить документы, подтверждающие право на выполнение работ, оказание услуг, а также наличие квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, техническую оснащенность, финансовые и другие возможности, необходимые для выполнения договора на протяжении всего периода его действия. Также в числе документов должно быть заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является.

Участник должен представить краткое описание концепции торжественной церемонии, в которой раскрывается режиссерская экспликация и идейно-тематическое решение мероприятия; предполагаемый состав режиссерско-постановочной группы, а также участников мероприятия и др.

Заявки принимаются до 26 марта. Подробности участия можно найти на официальном сайте Министерства культуры.-0-