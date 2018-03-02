Минкульт объявил конкурс неигрового кино

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси объявило конкурс неигрового кино. Заявки на участие принимаются до 23 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Организаторы ожидают предложения на производство неигровых фильмов по темам "Наши современники", "К 75-летию освобождения Беларуси", "Гуманизм и социальные проблемы современности", "Герои труда", "Белорусский фольклор" и "Народное творчество".

Участвовать в конкурсе могут производители фильмов (продюсеры) или один из производителей, удовлетворяющие следующим требованиям: исполнителем является юридическое лицо Республики Беларусь, при этом получателем средств является резидент страны; работы и услуги по выпуску фильма осуществляют резиденты Беларуси на территории страны (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в республике не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда фильм выпускается совместно с иностранными производителями; наличие собственного квалифицированного персонала и опыта работы в области создания фильмов в неигровой форме не менее 5 лет; не менее 70% съемочной группы составляют граждане Республики Беларусь, за исключением случаев, когда производство фильма осуществляется совместно с иностранными специалистами; наличие собственных или привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора.

Конкурсное предложение должно включать литературный сценарий фильма, синопсис, расчет стоимости картины, план коммерческой реализации в течение трех лет с момента его создания и другие документы. Материалы подаются претендентами в электронном виде путем размещения их на официальном сайте и направляются на бумажном носителе в Министерство культуры с пометкой "на конкурс".

Более подробная информация размещена на официальном сайте ведомства.-0-