Минкульт объявил темы конкурса на производство фильмов в 2018 году

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлены темы открытого конкурса на производство фильмов по социально-творческому заказу Министерства культуры Беларуси в 2018 году. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Тема национального проекта - "Жизнь и творчество Янки Купалы".

Для фильмов в игровой форме объявлено 6 тем: "Приключенческий фильм об истории Беларуси"; "Приключенческий фильм, посвященный освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков"; "Биографический фильм о выдающемся деятеле истории Беларуси"; "Сборник дебютных работ кинорежиссеров-постановщиков "Новогодние истории"; "Герои спорта Беларуси"; "Экранизация произведений современной белорусской литературы".

В настоящее время проводится конкурс на производство национального фильма - "Жизнь и творчество Янки Купалы" и художественного фильма на тему "Приключенческий фильм об истории Беларуси". Заявки принимаются до 23 марта.

Также до 23 марта проводится конкурс на производство неигровых фильмов. Организаторы ждут предложений по темам: "Наши современники", "К 75-летию освобождения Беларуси", "Гуманизм и социальные проблемы современности", "Герои труда", "Белорусский фольклор" и "Народное творчество". Кроме того, в 2018 году планируются документальные фильмы по темам "Выдающиеся исторические деятели Беларуси"; "Судьба человека"; "Влияние Интернета на жизнь общества"; "К 80-летию воссоединения Западной и Восточной Беларуси"; "К 100-летию образования БССР"; "Беларусь спортивная".

В нынешнем году будут объявлены и конкурсы фильмов в анимационной форме: "Обучающие истории для детей"; "Жизнь замечательных людей"; "Сказки белорусских писателей"; "Фильм для семейного просмотра"; "Приключенческий фильм для детей"; "Сказки народов мира"; "Музыкальная сказка"; "Современная сказка"; "Белорусская мифология"; "Фильмы о войне для семейного просмотра".-0-