Минкультуры намерено активно присутствовать в социальных сетях

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси намерено активно присутствовать в социальных сетях. Об этом заявил министр культуры Юрий Бондарь на итоговой коллегии ведомства , передает корреспондент БЕЛТА.

"Минкультуры пересмотрит свое присутствие в информационном пространстве страны, сделав ставку на социальные сети, мобильные приложения, иные востребованные, прежде всего молодежью, технологии", - сказал Юрий Бондарь.

Модель управления сферой культуры должна соответствовать вызовам дня, считает министр. "Результатом проводимой в отрасли оптимизации призвано стать не механическое сокращение количества и штатной численности организаций, а повышение эффективности их работы за счет расширения, разнообразия и качества культурных услуг", - подчеркнул он.

В финансировании учреждений культуры должен повышаться удельный вес внебюджетных средств как за счет собственных доходов организаций, так и за счет более активного привлечения спонсорской и международной помощи, грантов зарубежных фондов, отметил Юрий Бондарь.

Минкультуры Беларуси, сохраняя традиции и брендовые коллективы, будет все больше внимания уделять поддержке новаторских культурных проектов и современных направлений искусства. Причем эта поддержка будет носит не только финансовый, но прежде всего организационно-правовой характер, нацеленный на снятие излишней регламентации культурной деятельности и содействие раскрепощению творческой инициативы. Ведомство готово оказывать необходимую организационную помощь в реализации культурных креативных инициатив частного бизнеса, некоммерческих организаций и граждан.

Объектом внимания министерства станет творческая молодежь, работа будет нацелена на создание среды для ее самореализации. Для этого планируется регулярное проведение молодежных выставок, фестивалей и конкурсов, создание дополнительных условий для карьерного роста в творческих коллективах.

Говоря о будущем библиотек и домов культуры, Юрий Бондарь отметил, что они должны стать центрами притяжения в формировании сообщества единомышленников.-0-