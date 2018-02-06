Минкультуры сконцентрируется на разработке и реализации государственной культурной политики

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минкультуры Беларуси в 2018 году сконцентрируется на разработке и реализации государственной культурной политики. Об этом заявил на коллегии ведомства по итогам работы в 2017 году министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юрия Бондаря, коренным образом изменится ситуация, когда ведомство занимается решением многочисленных задач, выполняя "роль праздничного агентства, продюсерского центра, централизованной бухгалтерии и филиала стройтреста одновременно". При этом ведомство не имеет достаточно времени и сил, чтобы "заняться главным - разработкой и реализацией государственной культурной политики". Минкультуры станет идеологическим, правовым и кадровым штабом отрасли. А вся полнота ответственности за творческие и экономические итоги, за благосостояние людей ляжет на руководителей учреждений, заявил Юрий Бондарь. "Эпоха "красных директоров", строящих работу исходя из личных интересов и амбиций во вред делу, уйдет в прошлое. Мы предоставим вам свободу деятельности, но при этом будем спрашивать за результат", - сказал министр.

"Культура призвана выйти из амплуа вечной Золушки. В 2018 году мы должны громко заявить о себе, делом доказать свою жизненную необходимость обществу. Это станет первым шагом навстречу изменениям отношения общества к культуре, признания, в том числе экономического, ее роли как духовного гаранта независимости белорусского государства", - уверен руководитель ведомства.

Юрий Бондарь также коснулся темы совершенствования законодательства в сфере культуры. По его убеждению, проекты актов законодательства, разрабатываемые министерством, могут значительно повлиять на условия осуществления деятельности в сфере культуры. "Именно поэтому мы сделаем акцент на том, чтобы выносить будущие законопроекты на широкое общественное обсуждение, рассматривать их с привлечением представителей бизнес-сообщества, экспертов, заинтересованных лиц", - сказал он.-0-