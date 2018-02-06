Минкультуры ставит задачей на 2018 год формирование творческой среды для молодых талантов

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси ставит задачей на 2018 год формирование творческой среды для молодых талантов. Об этом сообщил журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальной задачей, которую министерство будет реализовывать в наступившем году, является формирование творческой среды для реализации потенциала молодых талантов. Это система пленэров, биеннале, выставок, что востребовано молодежью как инструмент для показа своих достижений аудитории", - сказал министр.

Кроме того, будет уделяться внимание вопросам образования в сфере культуры, а именно практико-ориентированному подходу, когда есть четкое понимание, сколько и какие кадры необходимы в ближайшей перспективе.

Еще одной сферой пристального внимания станет национальное кино. В ближайшее время необходимо найти оптимальную модель развития белорусского кинематографа. "Понятно, что мы не можем конкурировать с голливудскими блокбастерами ни по бюджету, ни по масштабу съемок, тем не менее имеем все предпосылки, чтобы снимать качественное, востребованное зрителем белорусское кино", - отметил Юрий Бондарь.

Когда речь идет о новой постановке или концертной программе, коллективы должны руководствоваться интересами зрителей, считает министр. Сегодня не может быть абстрактного творчества с бюджетной поддержкой, не рассчитанного на конкретного потребителя.

По словам Юрия Бондаря, в 2017 году несколько снизилось посещение театров, концертов, и это повод для более правильного позиционирования мероприятий и грамотного формирования программ. При этом он акцентировал внимание, что отрасль культуры в целом выполнила в минувшем году все доведенные целевые показатели работы.

"Государство оказывает большую поддержку системе культуры. Во многих странах отрасль культуры коммерциализирована, в Беларуси же бюджетного финансирования сферы культуры, существующей системы поддержки молодых талантов достаточно, чтобы реализовать творческий потенциал. Однако должны применяться и механизмы, которые называются грамотным менеджментом. Это современные реалии", - сказал министр.

Важно не забывать о воспитательной функции, которую выполняет культура. Белорусский менталитет, белорусские традиции, богатый духовный базис, который создали поколения, должен лежать в основе деятельности учреждений культуры республики, заключил Юрий Бондарь.-0-