Минск открывает летний музыкально-туристический сезон

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск сегодня открывает летний музыкально-туристический сезон, сообщает БЕЛТА.

Так, с 12.00 до 13.00 минчане и гости столицы могут стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества. С 14.00 до 15.00 в Каретном дворике стартует проект "Пешеходка Kids" - музыкально-развлекательный интерактив для детей и их родителей от музыкальных групп, беби-театров, развлекательных студий. Затем оркестр "Немига" и другие коллективы города приглашают в Монастырский дворик на "Оркестровую сиесту".

С полудня до 22 часов будут работать четыре концертные площадки (пл. Свободы, Музыкальный переулок, Каретный дворик, дворик по ул. Герцена, 2a), где со своим творчеством познакомят уличные музыканты и театры, танцевальные клубы.

Всего программа летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе включает 125 мероприятий. В их числе тематические программы, посвященные наиболее важным вехам в истории Беларуси, Дню Победы, Дню города, республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет", танцевальные мастер-классы, шоу "На грани".

Пройдут и полюбившиеся минчанам праздники национальных культур, состоятся концерты "Джазовые субботы" и "Классика у ратуши", которые традиционно собирают аншлаги на площади Свободы.

Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда предоставили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. Артисты здесь будут выступать до осени.-0-