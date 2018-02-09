Минск продолжит традицию музыкальных вечеров и праздников национальных культур у ратуши

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторический центр Минска в 2018 году станет площадкой для реализации новых и уже полюбившихся горожанам и туристам проектов, сообщила сегодня на заседании итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома первый заместитель начальника управления Виталина Рудикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Летний музыкальный туристический сезон в Верхнем городе - одно из наиболее ярких событий в культурной жизни столицы. На праздниках национальных культур зрители могут познакомиться с традициями разных народов, а серия субботних концертов под открытым небом собирает вместе тысячи любителей джазовой и классической музыки. Возможность музыкантам заявить о своем творчестве предоставляет проект "Пешеходка".

"Эти проекты получили общественное признание, коллективу УП "Минскконцерт" присуждена специальная премия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Задача на текущий год - найти новые формы развития культурной среды исторической части города", - отметила Виталина Рудикова.

В частности, в настоящее время составляется график проведения дней национальных культур, ожидается, что впервые в историческом центре состоятся праздники Великобритании и Эстонии.

Виталина Рудикова отметила, что 2017 год стал знаковым для сферы культуры. К 950-летнему юбилею столицы на карте города появилась новая музейная экспозиция "Минская конка", издана книга "Минск сквозь века", состоялась международная научно-практическая конференция "Минск и минчане: десять веков истории", которая собрала более 100 участников.-0-