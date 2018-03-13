Минская гимназия-колледж искусств проведет международный АRT-Fest

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль творчества АRT-Fest пройдет с 15 по 17 марта в Минской государственной гимназии-колледже искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Этим фестивалем мы запускаем проект "100", приуроченный к столетнему юбилею гимназии-колледжа. И приглашаем своих партнеров к диалогу, обмену опытом и популяризации творчества во всех проявлениях. Мы хотим подарить своим гостям и зрителям возможность окунуться в атмосферу уюта, красоты и сотворчества", - сказала директор учреждения Лилия Мицура.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 марта, в этот же день запланированы мастер-классы по живописи, рисунку и другие, выставки, экскурсии. Во второй день педагоги Беларуси, России и Литвы будут делиться опытом по вопросам художественного образования учащихся на международной педагогической конференции "От традиций к современности через опыт мастерства". Приглашены представители учреждений образования в сфере культуры и искусств из Гжели, Калининграда, Черняховска, Вильнюса, Бобруйска, Могилева и других городов. Будут подписаны договоры о сотрудничестве.

Гостей и участников фестиваля ждет богатая культурная программа: постановка купаловской "Паўлінкі" театральной студии гимназии-колледжа искусств, посещение Национального академического Большого театра оперы и балета, энографическая экскурсия "Панскі маёнтак Сула".

Проект "100" включает в себя серию выставок, мастер-классов, акций, встреч с интересными людьми, издание книги об учреждении.-0-