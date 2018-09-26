Минский планетарий покажет на "Лістападзе" программу полнокупольного кино

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К XXV Минскому международному кинофестивалю "Лістапад" присоединяется новая площадка - Минский планетарий готовит для зрителей конкурс полнокупольных фильмов, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Программа, посвященная инновационному направлению в киноиндустрии, представит более 20 работ из разных стран мира, среди которых научные фильмы, музыкальные шоу, анимация для детей. Конкурс будет представлен в программе индустриальной платформы Bel:Cinema. Стать участником кинособытия можно будет с 3 по 4 ноября.

Minsk International Fulldome Festival продемонстрирует достижения и технологии одного из самых молодых и перспективных направлений в киноиндустрии - сферического кино. С помощью современных цифровых проекторов зритель сможет оказаться "за экраном", ощутить его атмосферу и в прямом смысле рассмотреть со всех сторон.

"Этот формат был придуман именно для планетариев. Когда зритель садится в кресло, кино окружает его со всех сторон, несколько цифровых проекторов создают объемное изображение. Он оказывается погруженным в атмосферу фильма, в само действие. Так достигается эффект присутствия. Это выгодно отличает наш показ от обычного похода в кино, где мы сидим перед прямоугольным экраном, или от 3D и VR, где неудобство доставляют специальные очки. Такого в Беларуси больше нет", - рассказывает управляющий минским планетарием Александр Микулич.

Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурса научно-популярного документального кино, анимационных и короткометражных лент. Кроме международного жюри фильмы будет оценивать и сам зритель, выбирая будущего обладателя приза зрительских симпатий. К участию приглашены студии и планетарии со всего мира. В конкурс вошли фильмы, которые уже были представлены на фестивалях полнокупольного кино и стали их лауреатами.

За два дня Минский планетарий покажет фильмы из Беларуси, России, Украины, Чехии, Великобритании, Франции, Китая, Польши, Испании, Германии, Канады, Японии, Греции и США. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте.

На площадке Минского планетария пройдут встречи с создателями фильмов в формате Q&A, презентации кинематографистов, мастер-классы киноэкспертов, выставки астрофотографии, а также демонстрация современных достижений сферического кино.

Учредители ММКФ "Лістапад" - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером кинофестиваля выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard.

Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард", при поддержке Белтелерадиокомпании, киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-