Мировая премьера белорусского фильма "Хрусталь" состоится на кинофестивале в Карловых Варах

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая премьера дебютного полнометражного фильма белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь" состоится на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Это крупнейший кинофорум класса "А" в Центральной и Восточной Европе. Фильм белоруски примет участие в программе "К Востоку от Запада", он откроет эту конкурсную секцию, рассказали в центре.

Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Молодая девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей "американской мечты". В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.

Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Над фильмом работала международная съемочная группа, главные роли в ленте исполнили Алина Насибуллина ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Иван Мулин ("Молодежка"), актриса Национального академического театра имени Янки Купалы Светлана Аникей и другие актеры.

Еще на этапе производства фильм привлек внимание зарубежных кинопрофессионалов. "Хрусталь" был представлен в рамках международных фестивалей в Нью-Йорке (США), Котбусе (Германия) и Таллине (Эстония). На последнем работа Дарьи Жук удостоилась приза за лучший кинопроект.

Режиссер Дарья Жук родилась в Минске, училась и живет в США. Окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. Один из них, "Настоящая американка", был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" в 2015 году.

Дарья Жук

53-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 29 июня по 7 июля. Среди фильмов, ранее принимавших участие в кинофоруме, "Брат" Алексея Балабанова, "Амели" Жан-Пьера Жене, "Аритмия" Бориса Хлебникова и многие другие картины, ставшие культовыми. В последний раз Беларусь была представлена в конкурсной программе фестиваля в 2004 году фильмом "Оккупация. Мистерии" Андрея Кудиненко.

Выход фильма "Хрусталь" в Беларуси ожидается в сентябре.-0-