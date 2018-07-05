Мистика ночного закулисья ждет 13 июля зрителей Гомельского театра

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной театр погрузит зрителей в мистическую атмосферу ночного закулисья перед показом спектакля "Гоголь. Fatum", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе театра.

Необычное путешествие по облдрамтеатру ожидает поклонников Мельпомены 13 июля в 23.00. Таинственные поводыри проведут гостей в самые потаенные и загадочные уголки театра, куда до этого момента вход зрителю был закрыт.

Как подчеркнули в пресс-службе учреждения, путь в зрительный зал также будет наполнен неожиданностями и сюрпризами. Ближе к полуночи на сцене представят новый спектакль по мотивам повести "Шинель". По задумке режиссера-постановщика Юры Дивакова, это не инсценировка гоголевского произведения, а скорее фантазия на тему, музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Гоголя.

Вместе с персонажами действа, которые находятся на грани яви и сна, гоголевской фантасмагории и реальной жизни, пережить эти ощущения смогут и зрители. Жанр спектакля - летаргия. Созданию соответствующего антуража на сцене способствуют световые решения, для чего задействованы нестандартные конструкции и приборы.

Премьера спектакля состоялась в конце июня. Над новой постановкой работали режиссер Юра Диваков, художник Татьяна Дивакова, композитор Эрик Орлов-Шимкус.

Попасть на первый в истории областного драматического театра ночной спектакль сможет не каждый - количество билетов ограничено. Если все задуманное удастся воплотить и зритель оценит новшество, ночные сеансы в театре станут традицией.-0-