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Многих конкурсантов на "Славянском базаре" сгубил репертуар и громкость - Морозов

Культура 16.07.2018 | 12:27
Александр Морозов
Александр Морозов
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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16 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Многих участников XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" сгубил неправильный выбор репертуара, а также чрезмерно громкий вокал. Такое мнение высказал председатель международного жюри народный артист России, Молдовы, Украины Александр Морозов, передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде всего Александр Морозов не стал объявлять окончательный результат, чтобы сохранить интригу до вечернего концерта закрытия фестиваля. Как сообщалось, по итогам двух дней финала румын Марчел Рошка и казахстанец Амре набрали равное количество баллов. "Оба они достойные исполнители, и я мечтаю, чтобы в будущем они исполняли мои песни. Пока мы не объявляем решение жюри, дождемся финального аккорда конкурса. Мы постарались максимально справедливо подойти к оценке исполнителей. Думаю, сегодня зал подтвердит наш выбор. Разочарований не будет", - анонсировал Александр Морозов.

Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Конкурсанты исполнили мировые хиты. Но именно румыну за песню "Молитва" каждый член жюри поставил десятку. По сумме баллов за два конкурсных дня (156) он вышел на первое место. Как и Амре из Казахстана, который получил на один балл меньше на втором этапе финала.

Говоря в целом обо всех участниках, он подчеркнул, что жюри оценивало не номер, а голоса, во главу угла ставило профессионализм исполнителей, а не шоу. "В первом туре покорил зал гвинейский исполнитель, который вышел в национальном костюме и больше танцевал, а не пел. А когда открыл рот, восторг спал. Но бывает наоборот, когда происходит химия внутри, волнение в душе, отключается мозг и включается эмоция. Когда исполнитель вызывает такие чувства, это дорогого стоит", - добавил Александр Морозов.

Многие участники, по мнению председателя жюри, пострадали из-за неправильного выбора репертуара. Именно он определяет характер исполнителя. Особенно это касается первого дня финала, когда исполнялся славянский хит. Некоторые конкурсанты из отдаленных стран не могли правильно расставить акценты в песне, поскольку не до конца ее понимали. Так было, например, с певицей из Кубы. "Также мне кажется, многие исполнители, обладая природными данными, прежде всего тембром (а это божий дар), пошли по пути показа голоса. Все хотели продемонстрировать вокальный диапазон, старались петь громче, что не всегда хорошо. Это нужно делать с тактом. В этом смысле был хорош румын. Многие же громкостью себя губили. Нужно помнить, что песня - это душа", - отметил Александр Морозов. И привел в пример португальца Сальвадора Собрала, который в 2017 году спел на "Евровидении" почти шепотом и положил целый континент на лопатки.

"Звездами становятся те люди, которые четко попадают в свой репертуар. Так, чтобы люди им верили. Когда забываешь, что нужно оценивать нюансы, когда ты просто очарован", - заключил композитор и певец.

Также он признался в самых теплых чувствах к фестивалю и Витебску, в котором бывал не раз. "Чувства к городу возникли задолго до участия в фестивале. Мне мой отец часто рассказывал о своем боевом пути. Одно из серьезных ранений он получил на белорусской земле под Витебском, освобождая его от немецко-фашистских захватчиков. Также один из моих первых соавторов - выдающий поэт Глеб Горбовский - имеет витебские корни. Все это заочно расположило меня к этой земле", - рассказал Александр Морозов. А "Славянский базар" он назвал благодатной почвой для своих песен, поскольку чувствует, что их здесь оценивают так, как они того заслуживают.-0-

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Теги
конкурс, мнения, музыка, Славянский базар
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