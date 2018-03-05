Модный показ к 8 Марта пройдет в музее Якуба Коласа

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модный показ к 8 Марта пройдет в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении, 6 марта гостей приглашают на праздник стиля, поэзии и музыки "100 звуков весны".

Дом Коласа является идеальной площадкой для творческих интеграций, объединенных единой целью сохранения культурного разнообразия и обогащения результатами сотрудничества.

В произведениях Якуба Коласа категория прекрасного имеет свое проявление в ряде образов, сложных экзистенциальных вопросах, которые решаются с непосредственным учетом красоты как пути для развития, отметили в музее.

Гости музея смогут увидеть показ коллекций одежды студентов и преподавателей кафедры дизайна моды и аксессуаров Государственного института управления и социальных технологий БГУ, а также вниманию будет предложен поэтический блок к 100-летию издания поэмы Якуба Коласа "Сымон-музыка".

Во время мероприятия ожидается интересный эксперимент с художественной формой, можно будет услышать об истории создания коллекций, о роли моды и стиля в повседневной жизни от завкафедрой дизайна моды кандидата искусствоведения Елены Атрахович.-0-