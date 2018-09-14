Могила Язепа Дроздовича стала историко-культурной ценностью

14 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Могила известного белорусского художника, фольклориста, этнографа Язепа Дроздовича стала историко-культурной ценностью. Такое решение принял Витебский облисполком 12 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Витебского облисполкома.

С инициативой выступил Глубокский райисполком, ведь на деревенском кладбище села Лепляне этого района находится могила знаменитого земляка. На месте захоронения в 1982 году установили плиту с барельефом авторства скульптора Алеся Шатерника. Председатель Витебского областного совета по вопросам историко-культурного наследия, директор областного краеведческого музея Глеб Савицкий отметил, что это предложение было единогласно поддержано всеми. "Вопрос только возник с локализацией памятника, так как очень часто это кладбище привязывали к деревне Малые Довыдки, а деревня Лепляне долгое время называлась Липляни. Эти названия можно встретить в многочисленных публикациях по жизни и творчеству художника. Поэтому при определении точного места историко-культурной ценности пользовались тем, что оба варианта наименования населенного пункта встречаются в нормативных справочниках, но в настоящее время во всех официальных картах и базах деревня имеет название Лепляне (по-белорусски "Ляпляне"). Кладбище с могилой по картам и снимкам находится ближе к этой деревне", - пояснил Глеб Савицкий.

Копия решения о наделении статусом историко-культурной ценности могилы Язепа Дроздовича будет размещена на сайте Министерства культуры. Символично, что произошло это накануне очередной годовщины со дня смерти знаменитого художника (он умер 15 сентября 1954 года), а также в год 130-летия со дня его рождения.

В Год малой родины расширяется Государственный список историко-культурных ценностей. Так, в мае 2018 года решением Министерства культуры в него добавили народную игру молодежи "Яшчар" в деревне Гута Поставского района. На сегодняшний день список включает 953 объекта из Витебской области, больше только в Могилевской.

Решение Витебского облисполкома стало первым примером расширения списка историко-культурных ценностей на региональном уровне в области после того, как такая возможность была дана регионам Кодексом Республики Беларусь о культуре. В Беларуси на сегодняшний день подобные решения принимались в Гродненской и Минской областях.-0-