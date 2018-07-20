Могилевский драмтеатр намерен присоединиться к "Шелковому пути"

20 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский драматический театр подал заявку о вступлении в ассоциацию "Шелковый путь", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Глобальная идея нового Шелкового пути возникла в Китае, при поддержке других стран, в том числе Беларуси. Но вместе с торговлей, продвижением товаров из Азии в Европу речь идет и о других совместных проектах, в том числе в области культуры и искусства.

До этого времени в ассоциацию "Шелковый путь" вошли два столичных театра - Национальный академический театр имени Янки Купалы и Национальный академический Большой театр оперы и балета.

"Вступление в ассоциацию даст возможность нашей труппе участвовать в ее программах, в том числе обмениваться гастролями, проходить обучение и участвовать в мастер-классах. И самое главное - это перспектива гастролей театра в Китае", - отметили в Могилевском драматическом театре.

В этом году на сцене драмтеатра впервые показали традиционную китайскую оперу. Могилев с гастролями 7 июня посетила Шэньчжэньская театральная труппа китайских опер.-0-