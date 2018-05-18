Могилевский областной драмтеатр отпраздновал 130-летие

18 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр сегодня отпраздновал свое 130-летие, передает корреспондент БЕЛТА.

На юбилейном вечере артисты театра перенесли зрителя в прошлое. В непринужденной форме, с юмором, спецэффектами, анимацией и в музыкальном сопровождении местной группы Jazz City Band актеры рассказали об основных вехах становления театра, не забыв о тех, кто внес значительный вклад в его развитие. И только затем наступило время официальных поздравлений и подарков.

Председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик напомнил о богатой истории драмтеатра, которую сегодня продолжают талантливые актеры, режиссеры, мастера сцены, сохраняя лучшие традиции, развиваясь, наполняя творческую жизнь театра новым содержанием. "Вы ведете яркую, профессиональную работу, которая позволяет на высоком художественном уровне ставить пьесы классического репертуара и реализовывать яркие сценические эксперименты", - отметил он. По мнению Дмитрия Харитончика, Могилевский областной драматический театр можно смело назвать своеобразным энергетическим центром культурной жизни региона, визитной карточкой Могилевской области. А любимый публикой и профессиональными деятелями искусства международный театральный форум "М.@rt.контакт", который прошел в городе уже в 13-й раз, стал ярким фестивальным брендом региона.

Председатель областного Совета депутатов тепло поблагодарил всех сотрудников театра за служение искусству, за труд и талант. Он пожелал коллективу успехов и новых творческих свершений. В качестве подарка от облисполкома он вручил директору театра Андрею Новикову сертификат на Br135 тыс. - на покупку нового автобуса.

Лучшие актеры, режиссеры, мастера сцены сегодня получили заслуженные награды от Министерства культуры, областного Совета депутатов, Могилевского облисполкома и горисполкома.

Официальным днем рождения театра считается 15 мая 1888 года (14 мая здание театра было торжественно передано в дар городу), когда здесь сыграли первый спектакль "Семейные тайны" - бытовую пьесу с комическими ситуациями. А строили театр всем миром, на средства горожан. Здание построено в псевдорусском стиле, расположение и устройство лож сделано по образцу Варшавского малого театра. На сцене театра выступал великий пианист и композитор Сергей Рахманинов, пел Федор Шаляпин, гастролировали Менделеева-Блок - жена Александра Блока, Вера Комиссаржевская, давали представления русские труппы Петербургского литературно-художественного театра, кабаре "Летучая мышь". Спектакли смотрел и последний российский император Николай II. Здесь звучали из уст авторов стихи Янки Купалы и Якуба Коласа.

В настоящее время труппа театра показывает в год в среднем более 430 спектаклей. А к своему 130-летнему юбилею коллектив подготовил белорусскоязычную премьеру в стиле городского фэнтези по пьесе Сергея Ковалева "Таямнiца старой ратушы", которая с успехом идет на сцене.-0-