Могилевский облдрамтеатр в марте представит две премьеры

3 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр в марте представит сразу две премьеры спектаклей "Бывшие" (О.Степнова) и "Жажда и голод" (Э.Ионеско), сообщила корреспонденту БЕЛТА литературный редактор учреждения культуры Ольга Семченко.

Премьера "Бывшие" пройдет на малой сцене 9, 10, 11 и 14 марта. Зрителей ждет почти французская комедия по пьесе российского драматурга Ольги Степновой. Режиссерами постановки выступили артисты драмтеатра - Анна и Руслан Кушнеры. Это не первая их совместная работа. Ранее тандем представил могилевскому зрителю комедию "Психоанализ - это искусство".

"Бывшие" - легкий, искрометный, романтичный и молодежный спектакль. Историю бывших супругов, живущих в силу обстоятельств под одной крышей, разыграют Ольга Лифпуц, Чеслав Вилькин, Александр Кулешов, Мария Рудакова, Руслан и Анна Кушнеры.

А 15 и 16 марта на большой сцене представят зрителю спектакль "Жажда и голод". Пьеса французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско посвящена жизни человеческого духа, безудержному стремлению души к счастью, страстному желанию убежать от одиночества, экзистенциальной тоске по чему-то настоящему. Главный герой Жан убегает от невыносимой повседневности, трагедии обыденной жизни с ее пресными чувствами и отправляется на поиски утраченного рая, вслед за своей невыразимой грезой о любви.

Пьесу в собственной сценической редакции поставил на сцене Могилевского театра драмы его главный режиссер Саулюс Варнас, декорации и костюмы придумал художник Михаил Лашицкий. Хореограф - руководитель пластического театра "ИнЖест" Вячеслав Иноземцев. В спектакле заняты лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Иван Трус, Дмитрий Дудкевич, Наталья Колокустова, Александра Афанасьева, Людмила Журавлева и другие артисты.-0-