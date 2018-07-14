Молодежь на "Славянском базаре" устроит свой праздник субкультур, танцев и игр

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День молодежи на "Славянском базаре" заполнит 14 июля центр Витебска современными субкультурами, танцами и играми, сообщает БЕЛТА.

БРСМ организует большой собственный фэст, в котором будет и яркий арт-парад по ул. Ленина, и патриотическая акция у мемориального комплекса, а всю площадь Победы на день заполонят представители различных субкультур. Здесь же пройдут фестивали: дворовых игр "Альтернатива", "Огонь танца" и битва ди-джеев "Беларусь и Я". За спорт и здоровый образ жизни личным примером будут агитировать участники II открытого чемпионата Belarus Skateboard Challenge 2018, республиканского спортивного турнира среди молодежи "Наша сила" и турнира по силовому экстриму.

Продолжатся на семи площадках фэста уличного искусства выступления музыкантов и артистов, представления "Кукольного квартала" пройдут в театре "Лялька". На площади Свободы все желающие смогут понаблюдать за открытым турниром национальных танцев и даже разучить некоторые из них. Тем временем во дворике краеведческого музея и на территории комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" продолжат творить магию мастера гончарного дела - участники международного конкурса "Глiна спявае".

Концертные площадки форума также готовят немало интересных встреч. В КЗ "Витебск" зрителей программы International Voice in Vitebsk в 16.00 ждет знакомство с лауреатами различных фестивалей стран - членов Всемирной ассоциации фестивалей (ВАФ). А позже, в 21.00, на этой же площадке состоится юбилейный концерт Сергея Волчкова.

Витебская областная филармония приглашает на шоу трех роялей Bel Suono. Национальный академический драмтеатр им. Я. Коласа на родной сцене покажет комедию "Дурочка" по произведению Лопе де Вега.

Сцену Летнего амфитеатра в этот вечер будут согревать песнями композитора Александра Морозова на его юбилейном концерте многочисленные друзья: Руслан Алехно, Марина Девятова, Марк Тишман, ВИА "Поющие гитары", Роза Рымбаева, Константин Москович, Михал Качмарек и другие. Чуть позже они уступят место молодым талантам - финалистам XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".-0-