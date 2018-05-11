Молодые белорусские вокалистки стали лауреатами конкурса на Мальте

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские исполнительницы стали лауреатами VIII Международного конкурса молодых вокалистов EuroStars 2018. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА участники дуэта "Александра и Константин", успешно выступили на конкурсе их воспитанники - 13- летняя учащаяся средней школы имени Я.Купалы Анастасия Кравченко и Анна Микитич (26 лет) из Гродно.

Всего около 100 исполнителей из 17 стран Европы боролись за звание лауреатов на этом международном конкурсе. Представительницы Беларуси вернулись на родину со званиями лауреатов III премии в соответствующих возрастных категориях. Молодые артистки готовились к конкурсу около трех месяцев, со всей ответственностью выполняя советы и указания своих педагогов. Все вокальные партии были выверены и продуманы до мелочей.

"Во время церемонии награждения название страны "Беларусь" прозвучало дважды. Мы гордимся нашими воспитанницами!", - поделились Александра и Константин.

Помимо основных наград и лауреатского звания в качестве специального приза Анастасия Кравченко получила несколько приглашений на другие международные конкурсы.

Как рассказали Александра и Константин, за время творческого пути длиною около 20 лет они принимали участие во многих фестивалях, участвовали и побеждали в ряде международных конкурсов, выступали во многих странах. "За эти годы накоплен большой сценический опыт, а также связи с организаторами фестивалей по всей Европе. Сейчас, применяя этот опыт, наряду с концертной и творческой деятельностью, занимаемся и педагогической, помогая одаренным детям и начинающим молодым артистам раскрыть свой талант", - добавили артисты.-0-