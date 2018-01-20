20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодым писателям предлагают принять участие в конкурсе короткого рассказа о Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Новый спецпроект по поддержке молодых писателей - конкурс короткого рассказа "10+10: Мінск" - организовали минский книжный фестиваль "Город и Книги" совместно с журналом "Маладосць". "Каждый заинтересованный автор в возрасте до 30 лет может отправить на электронный адрес konkurs10plus10@gmail.com свой короткий (до 12 тыс. знаков) рассказ на белорусском языке. Главное условие - в произведении должен обязательно присутствовать Минск во всех проявлениях", - рассказали в Мининформе.

Прием заявок продолжится до конца марта. Лучшие работы будут опубликованы в журнале "Маладосць". Десятка лауреатов получит возможность напечататься в специальном тематическом сборнике, куда войдут и рассказы современных литературных мэтров, отметили в министерстве.

Имена победителей будут озвучены в мае.-0-