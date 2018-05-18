Монстры и сказочные красавицы заселят на одну ночь могилевскую ратушу

18 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Гости Музея истории Могилева, пришедшие 19 мая в костюмах монстров и сказочных красавиц, смогут посетить бесплатно все мероприятия "Ночи музеев". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения культуры Алексей Батюков.

Программа акции начнется в 17.00 и продлится до полуночи. Ее откроет интерактивная игра "Монстры и красавицы", включающая тематические задания по ратуше и выставочному залу, где экспонируется персональная выставка могилевской художницы Марины Нестерук. "Новинкой ставшего традиционным квеста станет "Темная комната", поэтому желающим принять в нем участие, кроме костюмов, мы рекомендуем захватить фонарики", - предупредил директор музея.

Посетителям музея презентуют новые приобретения, выставку акварелей местного мастера Николая Лихоненко, концерт инструментального ансамбля Eden Rose. Кроме того, для гостей организуют экскурсионное обслуживание по залам музея, посещение башни с выходом на смотровую площадку с панорамным биноклем и подъем к часовому механизму. Во время акции будет работать детский уголок.

Мероприятия платные, но будет и общий билет, дающий право на свободное посещение всех проектов праздника. А для малышей до 7 лет вход свободный. В этот день к международной акции присоединятся более 20 музеев области.-0-