Московский фестиваль "Круг света" взял два новых мировых рекорда

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего у мероприятия пять достижений, подтвержденных сертификатами Книги рекордов Гиннесса.

Во время красочного шоу этого высокотехнологичного фестиваля удалось выполнить самую масштабную лазерную видеопроекцию на гладь фонтана, а также запустить одновременную работу максимального количества огненных горелок. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Общая площадь проекции составляла 3099 кв м, прошлый рекорд Китая — проекция на 1582 кв м. Для второго рекорда требовалось зажечь одновременно как минимум 160 горелок, горели 162.