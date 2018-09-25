Московский фестиваль "Круг света" взял два новых мировых рекорда

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего у мероприятия пять достижений, подтвержденных сертификатами Книги рекордов Гиннесса.
Во время красочного шоу этого высокотехнологичного фестиваля удалось выполнить самую масштабную лазерную видеопроекцию на гладь фонтана, а также запустить одновременную работу максимального количества огненных горелок. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Общая площадь проекции составляла 3099 кв м, прошлый рекорд Китая — проекция на 1582 кв м. Для второго рекорда требовалось зажечь одновременно как минимум 160 горелок, горели 162.
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