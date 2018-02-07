Московский цирк привез в Минск "Ледовую феерию"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "Ледовая феерия" Московского цирка Никулина на Цветном бульваре пройдет в Белорусском государственном цирке с 7 февраля по 29 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Белгосцирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время представления

Для представления в Белорусском цирке на манеже был залит лед. Как отметила художественный руководитель Цирка на льду (который является штатным подразделением цирка Никулина на Цветном бульваре) Наталия Абрамова, для того, чтобы представление было эффектным, принципиально важна натуральность покрытия. Можно было бы создать пластиковый лед за считанные часы, но тогда артисты просто катались бы на коньках, а не впечатлили бы зрителей эффектным выступлением, сказала она.

Программа, которую увидят в Минске, уже побывала во многих странах.

Наталия Абрамова отметила, что в Цирке на льду работают как бывшие спортсмены, так и цирковые артисты. Зрители увидят яркое и динамичное зрелище, калейдоскоп из номеров акробатов, жонглеров, эквилибристов, клоунов, а также номера с участием дрессированных попугаев, обезьян, медведей.

Директор Белгосцирка рассказал, что на представления в ближайшие дни билеты уже раскуплены. Он поделился планами на нынешний год. После завершения "Ледовой феерии" на манеже будет совместная белорусско-китайская программа, осенью планируется представление программы с участием 12 цирков из разных стран. А на Новый год для минчан на сцене цирка будут выступать северные животные. Идут переговоры о выступлении Якутского государственного цирка будущей зимой в белорусской столице.-0-

Фото Максима Гучека