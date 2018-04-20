Москве открылся 40-й Московский международный кинофестиваль

В Москве в четверг Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков и председатель жюри этого года, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко объявили об открытии 40-го киносмотра. Церемония проходит в Московском театре мюзикла.

В жюри конкурса вошли немецкая актриса Настасья Кински, режиссер из России Анна Меликян, американский актер Джон Сэвидж и режиссер Лян Цяо из Китая.

В основной конкурс отобраны 16 кинофильмов. Кинолента "Неаполь под пеленой" откроет фестиваль. Закроет кинопоказ канадская криминальная драма "Идентификация" режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов "Такси" Сами Насери.