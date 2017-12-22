Мотивы слуцких поясов, снеговики и снежинки - в Минске расписали елочные шары для детдомов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотивы слуцких поясов, снеговики, снежинки и Дед Мороз - в Минске расписали новогодние шары для воспитанников детских домов. Мероприятие в рамках республиканской акции "Наши дети" прошло сегодня в музее-фабрике елочных игрушек, недавно открывшемся в торговом центре Galleria, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава администрации Центрального района Игорь Бузовский, такой необычный формат выбран не случайно. "Традиционно ведется поиск ярких идей. Сегодня удивить детвору становится все сложнее. Эта инициатива интересна тем, что принять участие в создании подарков для тех, кто нуждается в поддержке, тепле, может каждый. И реализована она, что символично, в музее игрушек. Сделать праздник ярким и запоминающимся - основная наша задача. Будем стремиться не оставить ни одного ребенка без внимания", - добавил он.

Игорь Бузовский

Изюминка проекта - популяризация узоров слуцких поясов. Белорусские мотивы присутствуют в украшении шаров, которые отправятся в разные уголки Беларуси. Игорь Бузовский подчеркнул, что Центральный район уделяет особое внимание теме сохранения народных традиций.

Игорь Бузовский во время акции

В мероприятии приняли участие руководители республиканских и местных органов власти, представители министерств связи и информатизации, образования, РУП "Белпочта", кондитерской фабрики "Коммунарка", молодые художники и др. Десятки праздничных шаров, расписанных вручную посетителями, в виде посылок-сюрпризов будут доставлены адресатам - ребятам из детских домов, детям с ограниченными возможностями.

Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко

По словам одного из организаторов музея-фабрики Дмитрия Бегуна, участие в сегодняшней акции, как ожидается, примут более 1 тыс. детей. Ребята не только смогут познакомиться с уникальной коллекцией, увидеть, как производятся игрушки из стекла, но и сами во время мастер-класса научатся расписывать шары. "Наш музей - это возможность уйти от обыденности и окунуться в атмосферу праздника. Здесь представлено более 2 тыс. экспонатов", - отметил собеседник.

Не остались в стороне от мероприятия и военнослужащие сил специальных операций. Юных гостей развлекали Снегурочки в беретах, Дед Мороз в камуфляже и символ будущего года - пес.

"Военнослужащие сил специальных операций ежегодно принимают участие в акции "Наши дети". Это хорошая возможность любому воинскому коллективу поздравить ребят с наступающими праздниками, - отметил заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси по идеологической работе Сергей Андреев. - Представители всех наших воинских частей обязательно посетят подшефные детские дома, подарят подарки. Кроме того, часто приглашаем воспитанников к нам на праздничные мероприятия".

Как сообщалось, музей-фабрика елочных игрушек открылся в белорусской столице в октябре текущего года. Уникальную коллекцию стоимостью более $800 тыс. с экспонатами из Африки и КНДР, игрушками из стекла, дерева, шаром, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, можно посмотреть всем. Кроме того, в музее открылся филиал фабрики елочных игрушек.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

Фото Оксаны Манчук