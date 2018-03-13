Музей белорусского народного искусства организует мастер-классы по изготовлению писанок

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научиться делать писанки приглашает Музей белорусского народного искусства в Раубичах, сообщили БЕЛТА в Национальном художественном музее Беларуси.

В преддверии одного из самых значимых христианских праздников - Пасхи музей организует мастер-классы, посетители смогут научиться создавать расписные пасхальные яйца.

Мастер-классы продлятся до самой Пасхи. "Используя яркие краски и натуральный воск, будем расписывать сырые яйца, как того и требует традиция. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, то под руководством опытного научного сотрудника музея в течение полутора часов обязательно сможете расписать и забрать домой писанку собственного изготовления", - рассказали в музее.

Попасть на мастер-класс может каждый по предварительной записи. Вход для посетителей платный.-0-