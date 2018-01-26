Музей Белорусского Полесья организует серию выставок одного экспоната

26 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Музей Белорусского Полесья в Пинске организует серию выставок одного экспоната в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий научно-просветительским отделом музея Валерий Кобринец.

Проект называется "За кулисами музея". "Фонды музея богатые - только в основном фонде насчитывается более 70 тыс. предметов. Есть вещи уникальные, некоторые сохранились в единственном экземпляре на территории Беларуси. Поэтому и родилась идея показать эти предметы как жителям Пинска, так и гостям города, - пояснил завотделом музея. - В этом году пройдет серия выставок одного экспоната. Они будут краткосрочные, не больше недели".

Первая такая выставка откроется в зале городского быта музея уже сегодня. Вплоть до 31 января посетителям представится редкая возможность увидеть единственный сохранившийся на территории Беларуси экземпляр памятника юридической мысли Западной Европы, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой XIII-XVI веков. Речь идет о правовом сборнике со сводом двух законов - Саксонского зерцала и Магдебургского права. Книга была напечатана во Львове в 1581 году Павлом Щербичем. Примечательно, что именно в январе того же года Пинск получил грамоту на самоуправление.

Не менее интересна и история появления этого экспоната. В фонды музея книга поступила почти 50 лет назад. Она была найдена в церкви деревни Кошевичи Пинского района, куда ее ранее принес житель деревни Охово. Сдатчику заплатили 8 рублей. Специальная комиссия признала предмет представляющим большую историческую ценность. Старинный фолиант в кожаном переплете, выполненный готическим шрифтом, неплохо сохранился: немного повреждено начало сборника, отсутствует первая иллюстрация, посвященная Саксонскому зерцалу. Фактически это будет премьера книги как экспоната.

Планируется, что в этом году в главном пинском музее состоится не менее четырех выставок одного экспоната. В следующем году проект "За кулисами музея" предполагается продолжить, но уже в новом формате.-0-