Музей Бялыницкого-Бирули после реставрации обновил экспозиции

1 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Филиал Национального художественного музея "Музей В.К.Бялыницкого-Бирули" сегодня открыли после капремонта и реставрации в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович, министр культуры Юрий Бондарь, министр здравоохранения Валерий Малашко, председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

"Открытие после капремонта фактически заново созданного музея - значимое событие в культурной и духовной жизни страны, - отметил председатель Совета Республики. - Это замечательный подарок жителям и гостям Могилева. Символично, что он открывается именно в День знаний. Ведь все, что мы делаем, - для нашего подрастающего поколения, его воспитания на основе национальных традиций и базовых духовных ценностей".

Михаил Мясникович поблагодарил всех, кто принимал участие в этом благом деле, а особые слова признательности за личный вклад высказал генеральному директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову и мэру Могилева Владимиру Цумареву.

В свою очередь Юрий Бондарь подчеркнул значимость данного события для национального культурного наследия. "Сегодняшний день можно назвать вторым днем рождения музея. Ремонт исторического здания и создание новых экспозиций длились с 2013 года, на это было потрачено из различных источников более Вr3 млн. И сегодняшнее открытие обновленного учреждения культуры свидетельствует еще и о большом внимании государства, которое оно уделяет национальной культуре", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что данный культурный объект станет местом притяжения молодежи и эффективным инструментом эстетического воспитания подрастающего поколения. "Примечательно, что мы открываем музей в Год малой родины. Ведь произведения Витольда Каэтановича, который является ярким представителем школы художественного реализма, воспевают красоту белорусской земли и природы. Поэтому мне бы хотелось пожелать музею большого будущего, чтобы эта яркая точка на культурной карте страны являлась для всех источником неисчерпаемого вдохновения", - сказал Юрий Бондарь.

Почетные гости торжества ознакомились с экспозицией обновленного музея и возложили корзину с цветами к бюсту Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули.

Благодаря проведенному капремонту с реставрацией учреждение культуры теперь соответствует европейскому уровню. Во всех залах музея обновлены интерьеры, дизайн, установлена новая мебель, выставочное и мультимедийное оборудование. Здесь появилась система климат-контроля и пылеулавливания. Экспозиции представлены в новом контексте и концептуально иные.

На первом этаже развернулась выставка "Калi мы былi дзецьмi", на которой представлено более 70 произведений графики, живописи и скульптуры. На втором этаже - обновленная постоянно действующая экспозиция мемориального раздела музея Витольда Бялыницкого-Бирули с музыкальной гостиной, а на третьем - лекционный зал и площадка для проведения интерактивных мероприятий.

Во время V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в октябре в Могилеве, здесь откроется выставка из фондов Национального художественного музея Беларуси и Третьяковской галереи (Москва). Будут представлены произведения художников из круга коллег, друзей и сподвижников Витольда Каэтановича. В частности, зрители смогут насладиться одной из известнейших работ Исаака Левитана "Над вечным покоем", а также увидеть произведения Абрама Архипова, Станислава Жуковского и других мастеров кисти.

Музей открыт 24 декабря 1982 года. Это первый в республике мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули. В фондах нацмузея хранится 460 живописных произведений народного художника БССР и РСФСР, в Могилеве экспонируется 40. Кроме того, здесь представлено много документальных материалов, фотографий и личных вещей мастера кисти.-0-

Фото Олега Фойницкого