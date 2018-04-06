6 апреля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Музей быта полешуков под открытым небом планируют создать в Давид-Городке в Год малой родины, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологический работы, культуры и по делам молодежи Столинского райисполкома Василий Заруба.

Выставочная площадка станет продолжением музея истории города Давид-Городка, который на днях переехал в новое здание. Раньше в нем располагался местный горисполком. На ремонт помещений и оформление экспозиции из средств районного бюджета было направлено около Br50 тыс. Значительную часть работ сотрудники музея выполнили своими силами. "Для нас принципиально важно развивать музей в отдаленной от райцентра зоне. Планируем в течение этого года, объявленного Годом малой родины, открыть здесь еще и музей под открытым небом. Рядом есть около 20 соток свободной земли. Хотим собрать инвентарь, утварь и другие атрибуты, характерные для быта полешуков, воссоздать их традиции и обряды", - отметил Василий Заруба.

С обретением собственного здания музей истории города, который раньше располагался в Доме детского творчества, значительно расширил и обновил свою экспозицию. Ее концепцию разработали сотрудники Столинского районного краеведческого музея. Теперь она состоит из четырех залов - исторического, этнографического, художественного и литературного. Последний выполнен в стиле гостиной. "Мы ее оформили в виде комнаты писателя - с письменным столом, настольной лампой, этажеркой и книжным шкафом. Мебель и предметы интерьера музею передал выходец из Давид-Городка известный белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк. Как известно, здесь выросла целая плеяда талантливых литераторов. Это и Георгий Марчук, и Владимир Глушаков, отец и сын Шелеховы", - рассказала директор районного краеведческого музея Светлана Веренич.

В литературную гостиную ведет художественный зал - с него начинается собственно экспозиция музея. Здесь представлено творчество местных художников - живописные работы Анатолия Концубы, Владимира Уроднича, Александра Хорошуна, Валентины Тихон. Впоследствии это помещение планируется также использовать как выставочное.

Основной зал экспозиции посвящен истории города. Через археологические находки, фотографии, документы, старые карты рассказывается об основании Давид-Городка в 1100 году внуком Ярослава Мудрого Волынским князем Давидом Игоревичем. Представлены также старопечатные книги, церковная утварь, православные и католические иконы. Завершает экспозицию небольшой зал этнографии, где собраны изделия ремесленников, предметы местечковой культуры.

Всего в экспозиции музея истории Давид-Городка представлено более 1,2 тыс. экспонатов. Некоторые из них переданы сюда из фондов районного краеведческого музея.-0-

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