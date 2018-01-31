Музей дерева открыли в Кличевском районе

31 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агроэкоусадьбе "Усохи" Кличевского района сегодня состоялось торжественное открытие музея дерева. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.
Экспозиция музея, который развернулся после ремонта в бывшей сельской школе, включает в себя более пятидесяти единиц различных старинных изделий из дерева. Они отражают дух своего времени и знакомят с традиционным ремесленничеством и бытом людей, проживающих в Кличевском районе. Изделия собраны у местных жителей, каждое имеет свою уникальную историю.
В состав музея кроме демонстрационного зала также входит домик персонала и обширная территория для проведения досуга и отдыха молодежи и населения. "Открытие музея дерева создаст условия для развития агроэкотуризма в Кличевском районе и поможет привлечь дополнительный поток людей, желающих ознакомиться с достопримечательностями нашего удивительного и богатого края", - отметили в райисполкоме.
Инициатива "Сельский музей дерева в агроэкоусадьбе "Усохи" реализована по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Сумма гранта ЕС на реализацию инициативы составила более 25 тыс. евро.
В рамках инициативы дополнительно предусмотрено обучение местных жителей изготовлению изделий из дерева, применяемых в быту, создание экологического маршрута в д.Усохи и проведение экскурсий для детей и молодежи.-0-
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