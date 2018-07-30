Музей Достоевского подготовил экскурсии для гостей Дня белорусской письменности

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей Достоевского в Ивановском районе подготовил экскурсии для гостей Дня белорусской письменности, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Валентина Пуцыкович.

Несмотря на то, что музей в агрогородке Достоево не задействован в качестве площадки мероприятий республиканского праздника, без внимания этот уникальный объект не останется. В ожидании гостей и участников Дня письменности здесь разработали новые тематические экскурсии: "Достоево и Достоевские", "Род из Достоево", "Достоевский: наследие и наследники", "Тема греха и покаяния в творчестве Достоевского" и другие. Кроме экскурсии по музею, гости смогут побывать у памятного знака на месте бывшей усадьбы рода Достоевских.

Кроме того, ко Дню письменности подготовлена экспозиция "Пісьменнікі Іванаўшчыны", выставка лучших школьных сочинений на тему "Мой Достоевский". Также в планах - вечер памяти и выставка живописных работ первого директора и создателя музея, энтузиаста-краеведа Анатолия Бурака. "Задумок много, мы работаем над этим практически на протяжении года. Уверена, что посещение музея не разочарует гостей республиканского праздника", - отметила Валентина Пуцыкович.

Литературно-краеведческий музей имени Ф.М. Достоевского в средней школе агрогородка Достоево был открыт в 1982 году. Ежегодно его посещают около 3 тыс. человек. Среди посетителей немало россиян. В частности, большой популярностью музей, как туристический объект, пользуется у пассажиров круизного теплохода "Белая Русь". По словам собеседницы, за сезон музей посещают около 700 российских туристов.

Сейчас фонды школьного музея насчитывают более 3 тыс. экспонатов, среди них немало артефактов. К наиболее ценным предметам можно отнести подлинные картографические материалы второй половины XIX - начала XX веков, подорожную книгу монаха Киево-Печерской лавры XVII века. В экспозиции музея можно увидеть прижизненную фотографию Ф. М. Достоевского, датированную 1878 годом, биографию писателя от 1891 года в издательстве Павленкова, изданный в 1912 году роман "Бедные люди", а также произведения писателя на разных языках, уникальные архивные материалы о представителях рода Достоевских.

"Многие артефакты нам передали родственники писателя, с которыми музей поддерживает тесные отношения. От Евразийской экономической комиссии получили прекрасный подарок - полное собрание сочинений Ф.М.Достоевского в 20 томах", - рассказала директор.

Юбилейный XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина".-0-