Музей города появится в Гродно к фестивалю национальных культур

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Музей города появится в Гродно к XII Республиканскому фестивалю национальных культур. Об этом сегодня журналистам во время открытия первого в городе панорамного лифта сообщил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, передает корреспондент БЕЛТА.

Музей города разместится в историческом здании по улице Тельмана. Ранее там находился общественный пункт охраны правопорядка, сейчас в помещениях ведутся строительные работы.

"Открытие музея будет приурочено к XII Республиканскому фестивалю национальных культур, который наш город примет в начале июня. Часть залов будет отведена экспозиции, связанной с историей фестиваля. Ведь он уже стал визитной карточкой, неотъемлемой городской традицией", - отметил Мечислав Гой. Вход в музей Гродно будет бесплатным. Изначально задумывалось отдать под его площади лишь один этаж здания, однако сейчас решено, что музеем станет весь двухэтажный старинный дом.

Еще одна экспозиция будет посвящена новостройкам города, важным объектам, введенным в строй в последние годы. "Мы храним все красные ленточки, которые перерезались во время торжественных открытий. И эти ленты, и фотографии объектов, и какие-то экспонаты, связанные со строительством и работой, будут там представлены", - подчеркнул Мечислав Гой. Он отметил, что только за последний год в Гродно были введены в эксплуатацию ряд важных объектов, в том числе городская поликлиника, новые дороги. К фестивалю национальных культур планируется завершить один из этапов реконструкции областной филармонии.

Сегодня в Гродно в торговом доме "Неман" начал работу первый в городе панорамный лифт. У посетителей появилась возможность с 20-метровой высоты полюбоваться на исторический центр города. Кроме того, летом на крыше торгового центра начнет работу первая в городе обзорная площадка. Площадь ее превысит 800 кв.м. Новый объект, как отмечалось во время открытия, станет еще одной точкой притяжения туристов.-0-