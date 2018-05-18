Музей истории Минска предлагает в Ночь музеев стать детективом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попробовать себя в роли детектива предлагает в Ночь музеев 19 мая Музей истории Минска, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В квест "Музейный детектив" вовлечены галереи Михаила Савицкого, Леонида Щемелева, арт-гостиная "Высокое место", экспозиции "Каретная конка", "Археологический музей", городская ратуша. Участникам проекта предстоит найти ценный экспонат, ориентируясь на улики, оставленные злодеем на месте преступления. В поисках помогут знаменитые горожане, победителей ожидает награда - романтическое свидание на крыше, возможность увидеть ночной город с башни ратуши, сертификаты на бесплатные экскурсии по музею, семейный билет на посещение всех экспозиций музея.

Детективная операция продлится с 20.00 до 24.00. В это же время посетителей ожидают выступления музыкантов, будут работать выставки и постоянные экспозиции.

Интересную программу "Машина времени" подготовил музей "Лошицкая усадьба". Минчане смогут перенестись в разные периоды истории имения: почувствуют себя средневековыми воинами, научатся владеть саблей, познакомятся с модой начала и середины XIX века, побывают в музыкальном салоне, узнают интересные подробности о советском плакатном искусстве. Посетителей ожидают игры XVIII-XIX веков и танцевальная программа на лугу возле усадебного дома. Организаторы подготовили и небольшой сюрприз для влюбленных. Мероприятие будет проходить с 18.30 до 23.30.

Еще одной площадкой Ночи музеев станет Каретный дворик. Здесь с 20.30 до 22.30 состоится "Палесскi спеўны сход" с участием коллективов Vuraj и "Вытокі" из деревни Дятловичи Лунинецкого района. Слушатели на время перенесутся в атмосферу белорусского Полесья.-0-