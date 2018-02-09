Музей истории народного художественного училища открылся в Витебске

9 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Музей истории Витебского народного художественного училища открылся сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники торжественной церемонии подчеркнули, что учреждение представляет собой не просто музей, а целый выставочный и научный центр, способный заинтересовать искусствоведов, любителей истории и культуры, а также детей и молодежь.

Ленточку перерезают председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин и начальник главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Беларуси Василий Черник.

Музей разместился в историческом здании 1913 года постройки (это был особняк банкира Израиля Вишняка). В 1918-м дом был национализирован и передан под нужды Витебского народного художественного училища, которое основал Марк Шагал. В тот период художник занимал должность уполномоченного Коллегии по делам искусств в Витебской губернии. Торжественное открытие училища состоялось в Витебске в январе 1919 года. Это было первое художественное учебное заведение на территории современной Беларуси.

В училище преподавали Марк Шагал, Казимир Малевич, Мстислав Добужинский, Вера Ермолаева, скульптор Ян Тильберг (классик латвийского искусства ХХ века), представители русского футуризма Иван Пуни и Ксения Богуславская, первый учитель Шагала Юрий Пэн, искусствовед, живописец и график Александр Ромм. Большинство педагогов не только работали, но и жили в этом здании.

На первом этаже двухэтажного здания музея разместились многофункциональные выставочные залы, а также зал, посвященный объединению УНОВИС. На втором - кабинеты Шагала и Малевича, мастерская Лисицкого.

Участники сегодняшнего торжества стали первыми экскурсантами музея, открытия которого в Витебске ждали несколько лет. Реконструкция и реставрация здания была приоритетным направлением воссоздания исторического наследия города, а главным экспонатом музея является сам дом, которому посчастливилось уцелеть в трагические годы революций, Великой Отечественной войны. Здание пережило глобальные перепланировки города и сейчас воссоздано практически в первозданном виде.

Основатель Центра современного искусства Витебска Валентина Кириллова считает сегодняшнее событие величайшим достижение города. "Здание, в стенах которого зародилось явление, повлиявшее на весь мир, давшее начало эстетике, с которой мы живем сейчас, вновь распахнуло двери для ценителей искусства, художников и всех, кому важно сохранение историко-культурного наследия, - подчеркнула она, общаясь с журналистами. - Сейчас обществом востребована креативность, современная жизнь требует инноваций. А все это было подготовлено в Витебске 100 лет назад, когда участники УНОВИСа расписали город, когда была создана новая эстетика, когда супрематизм из плоскости вышел в объем. Они несли искусство людям, расписав трамваи, которые до 1926 года ходили по городу с картинами Шагала и Малевича. И тогда у города было свое особенное лицо".

Новый музей буквально напичкан цифровыми технологиями, здесь на каждом шагу интерактив: стол-энциклопедия, зеркало, в котором видишь не свое отражение, а сменяющие друг друга картины известных художников и город, где они получили свободу творчества. Здесь можно бесконечно общаться с искусством, почувствовать Витебск Малевича и Шагала, можно изучать и заниматься искусством.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин в беседе с корреспондентом БЕЛТА выразил уверенность, что открытие музея - это новая точка отсчета истории Витебска. "Музей обречен стать популярным местом и для жителей города, и для гостей. Сегодня здесь я открыл много нового и поймал себя на мысли, что в музей хочется вернуться. Мне кажется, здесь будет интересно всем - смотреть, изучать, удивляться, рисовать. Это музей истории училища, и важно, что здесь организована удивительная образовательная и творческая среда. А современное оборудование создает микроклимат, подходящий для организации выставок самого высокого уровня", - отметил мэр.

В открытии музея приняли участие представители Министерства культуры, Витебского облисполкома, городской мэрии, художники, историки, искусствоведы, музейщики, журналисты. Залы и холлы были заполнены людьми, которые с удовольствием обживали новое пространство и знакомились с историей Витебского народного художественного училища и художниками, благодаря которым Витебск известен во всем мире. -0-

Фото Александра Хитрова.