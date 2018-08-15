Музей кино на основе легендарных фильмов планируется создать в Витебске

15 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Музей кино на основе легендарных мировых фильмов планируется создать в Витебске на базе киностудии Dovlatov Film, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь кинокомпании Екатерина Сильчукова.

В музее планируется оформить более 20 локаций легендарных кинолент, при посещении которых зрители будут полностью вовлекаться в мир киноиллюзий. Гости музея смогут взаимодействовать с персонажами, делать уникальные фото в необыкновенных съемочных зонах, включаясь в сюжетный интерактив. Музей станет особенным туристическим местом в городе для всех, кто обожает кинематограф, уверена Екатерина Сильчукова.

Частная инновационная киностудия Dovlatov Film зарегистрирована в Витебске в этом году. Ее учредителем выступает ООО "СервисИнвест" (Москва). Свою работу Dovlatov Film начнет осенью со съемок полнометражного художественного фильма "Амбидекстр" по одноименной повести Владислава Савина. Съемки будут проходить на территории Беларуси, России, Франции и Греции. Сама книга, по которой позже писался сценарий, вошла в топ наиболее популярных и рекомендуемых к прочтению на книжном рынке России.

Также в составе киностудии в ближайшей перспективе начнет свою работу киношкола Dovlatov cinema school, которая будет в индивидуальном порядке готовить сценаристов, специалистов в сфере инновационных техник производства кино- и видеофильмов, а также актеров театра и кино для отечественного и российского кинорынков, отметила Екатерина Сильчукова.-0-