Музей Прадо в Мадриде выставил после реставрации картину "Триумф смерти"

Национальный музей Прадо в Мадриде представил публике после реставрации картину "Триумф смерти" великого фламандского живописца и графика Питера Брейгеля (ок. 1525-1569).
Реставрация началась в прошлом году. Реставраторы восстановили структурную устойчивость, истинный колорит, композицию и живописную технику картины. В музее Прадо отметили, что речь идет о "шедевре одного из самых значимых художников в истории европейского искусства".
Питер Брейгель считается самым известным из носивших эту фамилию художников, он мастер пейзажа и жанровых сцен. Среди его работ наиболее известные - "Охотники на снегу", "Мизантроп", "Поклонение волхвов", "Сумрачный день". Художник умер и похоронен в Брюсселе. Из всех сохранившихся картин Брейгеля около трети хранятся в Музее истории искусства в Вене.
Полотно "Триумф смерти" предположительно было написано в 1562-1563 годах. На изображении - панорама выжженной бесплодной земли, на которой армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть, подвергая мирных жителей пыткам.
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