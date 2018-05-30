Музей Прадо в Мадриде выставил после реставрации картину "Триумф смерти"

Национальный музей Прадо в Мадриде представил публике после реставрации картину "Триумф смерти" великого фламандского живописца и графика Питера Брейгеля (ок. 1525-1569).

Реставрация началась в прошлом году. Реставраторы восстановили структурную устойчивость, истинный колорит, композицию и живописную технику картины. В музее Прадо отметили, что речь идет о "шедевре одного из самых значимых художников в истории европейского искусства".

Питер Брейгель считается самым известным из носивших эту фамилию художников, он мастер пейзажа и жанровых сцен. Среди его работ наиболее известные - "Охотники на снегу", "Мизантроп", "Поклонение волхвов", "Сумрачный день". Художник умер и похоронен в Брюсселе. Из всех сохранившихся картин Брейгеля около трети хранятся в Музее истории искусства в Вене.

Полотно "Триумф смерти" предположительно было написано в 1562-1563 годах. На изображении - панорама выжженной бесплодной земли, на которой армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть, подвергая мирных жителей пыткам.