Музыка "J:морс" попала в новый фильм режиссера "Исходного кода"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрагменты песен белорусской группы "J:морс" звучат в вышедшем недавно фантастическом фильме "Немой" (Mute), режиссером которого является Дункан Джонс - родной сын Дэвида Боуи.

Дункан Джонс работал над такими известными картинами, как "Исходный код", "Варкрафт", "Луна 2112". За фильм "Луна 2112" режиссер получил множество наград, включая престижную BAFTA (Великобритания).

Действие фильма "Немой" происходит в Берлине 2052 года. Главный герой - немой бармен Лео - теряет свою возлюбленную. Это побуждает его самостоятельно распутать детективный клубок, встречая на своем пути криминальных деятелей и двух американских хирургов.

Лирические песни "Босиком по мостовой" и "Айсберги" группы "J:морс" слушает в наушниках гангстер Максим. Ему принадлежит клуб, вокруг которого разворачиваются события фильма. Также в ленте звучит музыка Дэвида Боуи, Филиппа Гласса, Nirvana, других американских и немецких артистов.

Последний на этот момент студийный альбом "J:морс" под названием "Воздух" вышел в 2015 году. Позднее группа представила программу "Беларускае золата" с Президентским оркестром Республики Беларусь.-0-