Музыка Шостаковича вновь звучала в костеле Святого Апостола Андрея в Нарочи

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыка Шостаковича вновь звучала в костеле Святого Апостола Андрея в деревне Нарочь Мядельского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Здесь во второй раз состоялся концерт классической музыки, на котором исполнялись произведения Дмитрия Шостаковича. Солировал на выступлении французский габоист Жером Гишар, на этот раз к нему присоединилась французская скрипачка Шарлот Жуйяр. В числе исполнителей были музыканты Белорусской государственной академии музыки, в частности Татьяна Левицкая (первая скрипка), Дмитрий Юхневич (вторая скрипка), Елена Сердюкова (альт), Алеся Скрабатун (виолончель). Музыку Антонио Вивальди исполняли Анна Потапова (скрипка), Николай Теран (альт), Полина Черкас (виолончель).

Подобный концерт классической музыки прошел и в санатории "Спутник". Запланированы выступления музыкантов в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" и костеле Девы Марии Неустанной Помощи в деревне Шеметово Мядельского района.

Все эти концерты предусмотрены программой международного фестиваля классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей" (3-9 августа). Традиция проведения в Мядельском районе концертов, посвященных Дмитрию Шостаковичу, была заложена в 2016 году, когда в костеле в Шеметово состоялось первое выступление белорусских музыкантов, посвященное 110-летию со дня рождения композитора. Шеметово было выбрано неслучайно: там жил прадед композитора Петр Шостакович. В 2017 году посвященный Шостаковичу концерт был организован в костеле в Нарочи.

Белорусско-французский музыкальный проект, который получил международное развитие (к нему присоединяются еще два музыканта из Болгарии, Сербии), начинал реализовываться на общественных началах. Главным организатором мероприятия является француз белорусского происхождения, руководитель французской ассоциации "Обмен: Франция-Беларусь" Аркадий Володось - большой почитатель творчества Дмитрия Шостаковича. Соорганизатор проекта - член правления Белорусского союза женщин, обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА Алина Гришкевич, уроженка Мядельского района, которая способствует осуществлению этой идеи с момента ее возникновения.

Инициатива была поддержана три года назад и поддерживается сейчас Мядельским райисполкомом, Белорусской государственной академией музыки, костелами в Шеметово и Нарочи. В нынешнем году мероприятие реализуется при взаимодействии с Минским облисполкомом, Минкультом, посольством Беларуси во Франции.-0-