Музыкальной премьерой "Женихи" открывает юбилейный сезон Гомельский областной драмтеатр

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/ Премьерой "Женихи" Гомельский областной драматический театр открывает сегодня юбилейный 80-й сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе учреждения.

Труппа Гомельского облдрамтеатра представит на суд зрителей музыкальную комедию по оперетте И. Дунаевского "Женихи" (по пьесе С. Антимонова и Н. Адуева). Свою редакцию известного произведения предложит режиссер-постановщик из Москвы Андрей Градов.

По сути, спектакль можно расценивать как музыкальный анекдот. По сценарию, у женщины умер супруг, не успев его похоронить, она становится завидной невестой, у которой нет отбоя от женихов. Юмористический сюжет приправлен реалиями почти столетней давности (времен НЭПа), а также музыкой великого Дунаевского. При объединении русского водевиля с европейской опереттой получилась яркая история с тонко выписанными персонажами и интригующими сюжетными поворотами.

В музыкальной комедии заняты заслуженный артист Беларуси Юрий Фейгин, а также Алексей Бычков, Татьяна Гончарова, Анастасия Задорина, Павел Кордик, Юрий Мартинович, Михаил Гришечкин, Юрий Зайцев и др. Художник-постановщик комедии Татьяна Стысина, хореография Оксаны Рожковой.

Премьерные показы пройдут также 21, 22 и 29 сентября. В этом сезоне коллектив театра готовит сразу несколько премьер, продолжит и традицию ночных показов.-0-