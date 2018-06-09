Музыкальный фестиваль "Песня года Беларуси-2018" прошел в Новополоцке

8 июня в Новополоцке прошел музыкальный фестиваль "Песня года Беларуси-2018".Своими выступлениями зрителей порадовали 30 самых популярных артистов Беларуси, среди которых группа "Тяни-Толкай", Анастасия Тиханович, Кирилл Гуд, Тео и Ольга Рыжикова, Елена Гришанова, Галина Шишкова и другие. Алена Ланская выступила в дуэте с хедлайнером концерта – российским артистом Глебом Матвейчуком, еще один дуэт прозвучал в исполнении Анны Шаркуновой и группы "Без Билета". Кроме того, здесь выступили Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ирина Афанасьева, Искуи Абалян и другие.
Организаторы "Песни года Беларуси-2018" – телеканал ОНТ, Новополоцкий городской исполнительный комитет и Центр культуры г. Новополоцка.
Фото Александра Хитрова
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