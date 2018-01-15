Музыкальный театр отметит день рождения концертом "Золотая россыпь оперетты" 17 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр отметит день рождения 17 января оригинальной концертной программой "Золотая россыпь оперетты", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Автором идеи творческого проекта выступил художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Адам Мурзич. Первое отделение концерта составят лучшие вокальные номера классической оперетты, второе - наиболее интересные и эффектные номера советской оперетты. Все ведущие номера исполнят молодые артисты театра. По словам художественного руководителя театра, "Золотая россыпь оперетты" - это совершенно новая концертная программа для нынешнего состава исполнителей театра. Если оперетты, отдельные номера из которых включены в концерт, и были поставлены на сцене театра, то исполнялись представителями другого поколения артистов.

В "Золотой россыпи оперетты" будет задействован весь творческий коллектив театра: артисты-вокалисты, две хореографические труппы - классический балет и балет оперетты и мюзикла, хор, оркестр. С артистами работают главный режиссер заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Ковальчик, режиссеры-постановщики Анна Моторная и Валерия Чигилейчик, а также режиссер заслуженная артистка Республики Беларусь Зинаида Вержбицкая.

В концерте прозвучат лучшие вокальные номера из оперетт "Перикола" Ж. Оффенбаха; "Корневильские колокола" Р. Планкетта; "Продавец птиц" и "Мартин-рудокоп" К. Целлера; "Подвязка Борджиа" Й. Крауса; "Веселая вдова" и "Цыганская любовь" Ф. Легара; "Баядера", "Графиня Марица" и "Фиалка Монмартра" И. Кальмана; "Холопка" Н. Стрельникова; "Вольный ветер" и "Белая акация" И. Дунаевского; "Свадьба с генералом" Е. Птичкина, "Цирк зажигает огни" и "Поцелуй Чаниты" Ю. Милютина, "Русский секрет" В. Дмитриева и многие другие.-0-