Музыканты четырех стран выступят на фестивале "В Шеметово у Шостаковичей" в Мядельском районе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей" пройдет в Мядельском районе с 3 по 9 августа и соберет музыкантов из Беларуси, Франции, Сербии, Болгарии, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Фестиваль, посвященный выдающемуся композитору и музыканту ХХ столетия Дмитрию Шостаковичу, проводится с 2016 года по инициативе представителя белорусской диаспоры во Франции, председателя ассоциации "Франция - Беларусь. Сяброўства" Аркадия Володося при поддержке посольства Беларуси во Франции, Белорусской государственной академии музыки, Минского облисполкома, Мядельского райисполкома и партнеров.
"Известно, что по отцовской линии композитор имеет белорусские корни. Его прадед Петр Михайлович Шостакович (1808-1871) родился в белорусском местечке Шеметово, тогда это был Завиленский уезд Виленской губернии. Потому для нас так важны сохранение памяти о выходце из Беларуси и популяризация его творческого наследия", - отметили организаторы.
Концертные программы фестиваля "Шостакович и итальянская музыка XVIII века" пройдут в костеле Святого Андрея Апостола в горпоселке Нарочь (3 августа в 19.30); в санатории "Спутник" (4 августа в 17.00); в костеле Матери Божьей Неустанной Помощи в имении Шеметово (9 августа в 19.30). Прозвучат произведения самого Шостаковича, а также итальянских композиторов А.Вивальди, Дж.Б.Перголези.
Отдельный концерт будет посвящен белорусскому композитору Дмитрию Смольскому. Он состоится в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" 7 августа в 20.00.-0-
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