Музыку Баха, Вивальди, Генделя предлагают послушать в могилевском костеле

26 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Концерт "Старинной музыки" представит в преддверии Нового года 27 декабря в костеле Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава Могилевская городская капелла, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель и дирижер капеллы Сергей Лищенко.
"Для традиционной встречи с нашими поклонниками мы подготовили особенную программу, которая позволит насладиться классикой и открыть для себя, может, неизвестный, но прекрасный мир музыкального барокко. Эффект восприятия только усилится от того, что музыка будет звучать под сводами старинного собора, который обладает великолепной акустикой", - рассказал Сергей Лищенко.
В программе праздничного концерта в исполнении оркестра и хора прозвучит музыка непревзойденного мастера полифонии, органиста-виртуоза и знаменитого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, самого загадочного маэстро, итальянского композитора, скрипача-виртуоза, педагога и дирижера Антонио Вивальди и кантата для солистов, хора и оркестра великого композитора эпохи Просвещения Георга Фридриха Генделя.-0-
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