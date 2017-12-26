На 100-м году жизни скончался один из создателей Багза Банни

Художник Боб Гивенс, создавший наиболее известную версию мультипликационного персонажа Багза Банни, скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщает BBC News.

Гивенс впервые нарисовал Багза Банни еще в 1940 году. Тогда за основу он взял уже существующего персонажа - кролика Багзу, который появлялся в некоторых мультфильмах. Однако руководство студии Warner Bros. хотело видеть несколько иной образ этого героя, так как имеющаяся версия была слишком милой.

Стоит отметить, что Гивенс работал также над мультфильмами про Тома и Джерри, Даффи и Дональда Дака, сотрудничал с различными мультипликационными студиями.-0-