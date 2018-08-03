На белорусской сцене поставили "Сон в купальскую ночь" по пьесе Шекспира

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусской сцене поставили "Сон в купальскую ночь" по известной пьесе Шекспира. Как рассказал журналистам режиссер-постановщик Андрей Прикотенко, новая работа Купаловского театра по мотивам пьесы "Сон в летнюю ночь" откроет новый сезон 7, 8 и 9 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам известного российского режиссера, нынешний предпоказ говорит о готовности спектакля, перед премьерой через месяц артистам нужно будет лишь немного обновить материал. Работой с белорусскими артистами режиссер остался доволен, она была очень слаженной, всех занятых артистов Андрей Прикотенко удостоил самых лучших похвал. "Замечательные артисты, все без исключения. Мы сработались, сроднились, буду по ним скучать. Когда приехал из своего театра, думал, сюда бы привезти своих артистов. Теперь еду работать в другой театр с желанием занять белорусских артистов на новом проекте", - признался режиссер.

Андрей Прикотенко в процессе работы над спектаклем открыл для себя мелодику белорусского языка, отметив, что перевод пьесы с английского на белорусский во многом более выразительнее, нежели на русский. Режиссер считает, что есть некая архаическая энергия в белорусском языке, его мелодика ближе к мелодике языка оригинала. Эту особенность подчеркивает музыка, написал которую Иван Кушнир.

Перевод пьесы на белорусский язык сделал Александр Рязанов и по его предложению название спектакля трансформировалось в "Сон в купальскую ночь", поскольку история рассказывает о празднике, отмечаемом в разных европейских странах. Названия его отличаются, но тема одинакова - поиски любви. Действие спектакля происходит в Афинах.

Постановка интересна также необычность рассадки зрителей: места будут размещены и по периметру сценического пространства, не только в партере. По мнению сценографа Ольги Шаишмелашвили, такое решение кстати именно в этом материале, поскольку место действия - сон, фантастка, и традиционная рассадка была бы слишком простой.

В спектакле заняты Юлия Шпилевская, Марта Голубева, Валентина Гарцуева, Михаил Зуй, Павел Харланчук-Южаков, Александр Казело, Павел Остроух.-0-