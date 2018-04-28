На "Евровидении" изменили правила подсчета голосов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы международного конкурса песни "Евровидение" изменили правила подсчета голосов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт конкурса.

Изменения в систему голосования незначительны, но, по мнению организаторов, существенно повлияют на итоги голосования. Они заключаются в том, чтобы решение большинства членов жюри весило больше, чем мнение одного из его представителей. Ранее если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый - на последнее, то это могло лишить песню высшего балла - 12 очков.

Согласно новым правилам подсчета, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние этого решения на конечный результат.

Предыдущие изменения в систему голосования на "Евровидении" вносились в 2016 году.-0-