На "Евровидении" соревновалась сама с собой - Нетта Барзилай

13 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Триумфатор международного конкурса песни "Евровидение-2018" Нетта Барзилай из Израиля после победы поделилась эмоциями с журналистами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мне постоянно говорили, что это творческое состязание между музыкальными жанрами и музыкантами. Но я соревновалась сама с собой, переживала и думала, как сумею тронуть столько людей", - рассказала победительница. Она благодарна и счастлива, что зрители сделали выбор в пользу чего-то нестандартного и важного.

Как отметила 25-летняя певица, она очень гордится тем, что такое невероятное событие - "Евровидение-2019" - состоится в Израиле.

Нетта призналась, что она перестала быть недовольна собой, а любит и принимает себя такой, какая есть.

Приз хрустальный микрофон певице вручил победитель "Евровидения-2017" Салвадор Собрал. Позже на пресс-конфренции статуэтку Нетте вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн.

"Евровидение-2019" пройдет в Израиле.-0-