На фестивале в Лиде выступят "Ленинград" и "Вопли Видоплясова"

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде 8 сентября в очередной раз пройдет фестиваль LIDBEER. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Гостей фестиваля LIDBEER-2018 ждет большой и разнообразный фудкорт, различные активации и квесты, выступления уличных артистов и подающих надежды музыкантов, а также большой гала-концерт с участием рок-групп из Беларуси, России и Украины. Хедлайнером концерта станет группировка "Ленинград", которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления. Также на фестивальной сцене выступят группы "Вопли Видоплясова", "ЧуVство Полета", Nizkiz и Animal Джаz.
Фестивальные площадки начнут свою работу с 10.00, что позволит гостям праздника успеть не только поучаствовать во всех активациях, но и поближе познакомиться с достопримечательностями Лиды. Концертная программа на большой сцене стартует в 17.30.
LIDBEER славится особой атмосферой драйва и веселья, дружелюбия и открытости - на один день Лида превратится в настоящий город-фестиваль. Теплой атмосфере будет способствовать и одно из главных нововведений прошлогоднего open-air: LIDBEER-2018 продолжит говорить на белорусском языке. Обновленный формат коммуникации получил положительный отклик среди гостей мероприятия. LIDBEER-2018 порадует новыми активациями и развлечениями в белорусском стиле.
Вход на фестиваль свободный. Билет нужно будет покупать только на площадку гала-концерта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN